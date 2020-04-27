بيسمنت ريكوردز: حفلات "الأون لاين" خلقت تواصلا جديدا بين الفنان وجمهوره

مع استمرار الغلق الجزئي نتيجة لفيروس كورونا، ودعوات الحكومات للمواطنين بالبقاء فى منازلهم، لجأ العديد من الفنانين داخل مصر، وخارجها إلى إقامة حفلات الأون لاين لتشجيع الناس ورفع الروح المعنوية فى مواجهه فيروس كورونا.

بدأت الفكرة فى مصر بتغريدة لتامر عاشور يعلن فيها عن إقامته لأول حفل أون لاين بالتعاون مع شركة ذا بيسمنت ريكوردز، وقد حقق الحفل أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وفي نفس الوقت بدأت عدد من دور الأوبرا والمسارح حول العالم كأوبرا "متروبوليتان" في نيويورك، والتى تعد واحدة من دور الأوبرا الأبرز في العالم، وكذلك مسرح برودواى الذى يقدم خدمة بث المسرح BroadwayHD مجانا ولمدة سبعة أيام، ليتمكن عشاق المسرح والموسيقى، من مشاهدة العروض من برودواى، وويست إند، فى منازلهم وأيضاً دار الأوبرا المصرية كما أحيا المطرب الإيطالي أندريا بوتشيلي حفل غنائي في كاتدرائية ميلانو بإيطاليا ضمن احتفالات عيد الفحص ولجذب أنظار العالم لما يحدث في إيطاليا.

صرح محمد الشاعر صاحب فكرة حفلات الأون لاين في مصر والعالم العربي لـ"الوطن" أن مجموعة الحفلات التي أقيمت فى مصر تم اختيارها بعناية لمخاطبة الأذان المختلفة من الجمهور بدءا من ديسكو مصر، التي تلاها حفل تامر عاشور والذى حقق أعلى نسب مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، ثم ليله مناجاه النصف من شعبان للفنان محمد ثروت ونخبة من المنشدين وقد حقق الحفل أعلى نسب مشاهدة كأول حفل إنشاد دينى فى الوطن العربى، وتلا ذلك حفل حمزة نمرة الأونلاين، وأخيرًا حفل كاريوكى الأسبوع الماضي حيث تصدرت جميع الحفلات ترند اليوتيوب رقم 1 في مصر والعالم العربي بملايين المشاهدات والتفاعلات.

كما أكد الشاعر أن علاقة الفنان مع جمهوره من خلال حفلات اللايف أون لاين تخلق نوعا جديد من التواصل، حيث تمكن الجمهور من الاستماع إليه بشكل مباشر سواء من خلال الأجهزة المحمولة أومن خلف الشاشات، والاختلاف بينها وبين حفلات التليفزيون فى وجود نوع من الانتباه والتفاعل، من خلال وجود فريق يرصد التعليقات واختيارات الجمهور من التعليقات للاستماع إلى ما يريد، ما أوجد نوعا من الحميمية والقرب بين الجمهور والفنان.

كما أشار الشاعر إلى أن هناك العديد من الحفلات التى اتجهت لاتباع نفس النمط من حفلات الأون لاين، ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب، والسبب فى ذلك يرجع إلى المستوى التقنى والفنى والهندسى للحفلات، كمعدات الصوت واختيارالديكور والتعامل مع الحفل كأنه حفل لايف، ما يشعر الجمهور أنه يتعامل مع شيء ذي قيمة كبيرة لها نفس طعم الحفل الحقيقى، مع وجود فريق قوى على اليوتيوب فى الوطن العربى نجح فى تطويع مفاتيح التواصل الاجتماعى لتصدر الترند، بدءا من اختيار التوقيت وأسماء النجوم للكلمات للهاشتاج المستخدمة مع الجمهور المتفاعل، ما يضعنا فى المرتبة الأولى.