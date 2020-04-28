10 أرقام تهم المواطن في الموازنة العامة الجديدة للدولة

تنطلق في الأول من يوليو المقبل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021، وتبنى مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي كشفت عنها وزارة المالية قبل نهاية مارس الماضي رؤية متحفظة حول أداء الاقتصاد وخفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج، وخفض العجز الكلي إلى 6.3%، مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.

وتضم الموازنة العامة للدولة عدد كبير من البنود والمخصصات، ترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز تلك البنود في مشروع الموازنة الجديدة، التي تتعلق بالمواطن بشكل كبير.

1- دعم الوقود:

خفضت الحكومة تقديراتها لدعم الوقود في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالى 2020 - 2021 بنسبة 47%، وذلك تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب البيان التحليلي المالي، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%، مقارنة بمخصّصات العام المالي الحالي، وخصصت دعما بقيمة 28.1 مليار جنيه للمواد البترولية خلال العام المالى المقبل، مقارنة بـ52.9 مليار في موازنة العام الحالي.

2- دعم الكهرباء:

للمرة الأولى، يتحول دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة إلى الصفر انخفاضا من 4 مليارات جنيه العام الجاري.

3- قطاع الصحة:

الحكومة رفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار عن العام المالي الحالي، وستتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل أعضاء المهن الطبية.

4- الأجور:

ارتفعت مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بقيمة 34 مليار جنيه لترتفع من 301 مليار جنيه في موازنة العام الجاري إلي 335 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021

5- الضرائب:

بلغت تقديرات الحكومة للضرائب خلال مشروع الموازنة للعام الجديد إلى 964 مليار جنيه ارتفاعا عن 853 مليار جنيه خلال العام الجاري.

6- الدعم والمنح:

استقر دعم الحكومة لعدد من القطاعات مثل دعم الوقود والسلع التموينية ليصل إلي 326 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 326 مليار جنيه خلال هذا العام.

7- الاتصالات:

تستهدف الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية العام المالي 2020 - 2021 بنحو 4.4 مليار جنيه، حيث تستهدف زيادة الحصيلة من 10.8 مليار جنيه العام المالي الحالي إلى نحو 15.2 مليار خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

8- ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات:

تتوقع الحكومة حصيلة ضريبية على السلع والخدمات تصل إلى 466 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي الجديد، تتضمن 394 مليون جنيه ضريبة "الجدول محلية السلع 1" على الكحول الإيثيلى.

9- التعليم:

رفعت الحكومة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.3 مليار جنيه.

10 - ضريبة على السجائر والتبغ:

ارتفعت الإيرادات المتوقعة من الضرائب على التبغ والسجائر من 65 مليار جنيه العام الماضي إلى 75 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.