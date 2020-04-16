"نور الدين" لـ"الوطن": سنقدم كل أنواع الدعم لأهالي كفر العجمي المعزولة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأهالي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بالمحافظة، والتى جرى عزلها، اليوم، لمدة 14يوماً، عقب ظهور إيجابية 8 حالات من أسرة واحدة، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه سيجرى تقديم المساعدات العينية مثل توفير السلع واحتياجات الأهالي من الأدوية، فضلاً عن البدء في غلق القرية لعدم دخول وخروج السكان منها، وأوضح أنه سيجرى تعقييم القرية وتطهيرها بشكل دوري، وأنه كلف التضامن الاجتماعي ببحث حالة الأسر الأكثر احتياجاً بالقرية، قائلاً:"ملتزمون بتقديم كل أنواع الدعم لأهالي القرية المعزولة".

وأصدر المحافظ قراراً حمل رقم 389لسنة 2020، بعزل القرية من جميع حدودها. وشمل قرار المحافظ، تكليف مديريات التضامن الاجتماعى، التموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية كل ما يخصه لتنفيذ القرا ، فضلا عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية لمنع خروج ودخول الأهالى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وظهرت نتائج التحاليل إيجابية لأسرة كاملة من القرية بينهم طفلين، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، وأكد مصدر، أنه سيجرى توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لايخرجوا من منازلهم مع مراعاة عدم الاختلاط وفرض كردونا أمنيا حولها.