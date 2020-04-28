"غازتك": استخدام الغاز في السيارات يقلل من الانبعاثات

قالت شركة "غازتك" العاملة في مجال تحويل السيارات، أن العالم احتفل خلال الشهر الحالي بذكرى اليوبيل الذهبي "50 عاما" على الاحتفال بيوم الأرض العالمي Earth day، موضحة أن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات والمركبات يسهم بدرجة كبيرة في انخفاض انبعاث الغازات الدفيئة حول العالم.

وأوضحت الشركة، في بيان، أمس، أن عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في العالم قد ارتفع لأكثر من 27.5 مليون سيارة، ونظرا لاقتصاديات التشغيل العالية التى يتمتع بها الغاز الطبيعي، فقد تم التوسع في استخدامه عالميا، خلال السنوات الماضية، في قطاعات عديدة مثل السكك الحديدية، والقوارب والعبَّارات النهرية، والطائرات الخفيفة، ووحدات الخدمات الأرضية المتنوعة بالمطارات.