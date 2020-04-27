بسعة 200 سيارة.. جراج عبد المنعم رياض بطنطا يدخل الخدمة خلال 15 يوما

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه جاري الانتهاء من أعمال وتسليم جراج عبدالمنعم رياض بمدينة طنطا خلال 15يومًا على الأكثر، موضحًا، أن الجراج يعد الأول من نوعه بمحافظة الغربية، حيث سيعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان.

وأشار نائب محافظ الغربية، إلى أن الجراج مقام على طابقين تحت الأرض على مساحة 4200 م2 ويتسع لـ200 سيارة، موضحًا أن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، وسيساهم الجراج في زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة المحطة والتى تم اختيارها كموقع للمشروع، نظرًا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية.