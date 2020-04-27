يستخدم أدوية غير مشروعة.. ضبط مركز تجميل غير مرخص ببني سويف

تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم، من ضبط مركز غير مرخص للتجميل بمدينة بني سويف يستخدم أدوية بطريقة غير مشروعة.

ووجهت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اتهامات ضد صاحبة المركز، حيث تبين من بطاقة الرقم القومي لها أنها موظفة بإحدى المصالح الحكومية، بينما إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومزاولة عمل طبى بدون ترخيص بشأنه الإضرار بصحة المواطن، وحيازة أدوية واستخدامها بطريقة غير مشروعة.

وبتفتيش المركز، عُثر على كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة علاج البشرة والشعر، وجهاز لفصل الدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار حملات ضبط السوق سواء فى السلع أو الأدوية، خاصة أن سوق الدواء فى هذه الفترة والظرف الراهن يتطلب مزيد من الجهد وتكثيف الحملات.