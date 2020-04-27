عزل 13 أسرة منزليا بقرية أهوه في بني سويف عقب ظهور حالات كورونا

عزلت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف ٧٩ شخصا في ١٣ أسرة، منزليا، بقرية أهوه التابعة لدائرة مركز بني سويف، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل القرية.

واتخذت المديرية عدد من الإجراءات الوقائية بداية من تطهير للمنازل والشوارع بالقرية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني سويف وأحد أبناء القرية، إن مديرية الشؤون الصحية، عزلت قرابة 79 شخصا من 13 أسرة، في منازلهم، وتم توفير احتياجاتهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة المريم الخاصة.