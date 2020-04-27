مدير مستشفى النجيلة لـ "الوطن": نقل جثمان الممرض المتوفي لمقابر أسرته

قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة للعزل لـ "الوطن"، إن تم نقل جثمان الممرض الذى توفي اليوم، بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بسيارة إسعاف إلى محل إقامته بمدينة المحلة الكبرى، وسلمناه لأسرته، والذين قاموا بدفنه بمقابر العائلة فى مسقط رأسه.

كان السيد المحسباوى، ممرض بمستشفى النجيلة، توفي اليوم، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بكورونا "كوفيد 19"، وأجرى زملائه عملية الغسل والتكفين والصلاة عليه داخل المستشفى.

ويعد "المحسباوى" الحالة الثانية التى تتوفى بمستشفى النجيلة من الأطقم الطبية في اليوم الثاني على التوالي عقب وفاة "ناجي الجراري" أحد العاملين بالمستشفى أمس، متأثرا بكورونا.