الجامعات مستمرة في الدراسة عن بعد حتى 30 أبريل الجاري

أوضح عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، استمرار خريطة الدراسة بالكليات بنظام "التعليم عن بعد"، حتى الخميس المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، مؤكدين أنه تم التنبيه على جميع الكليات بسرعة وضع الخريطة الكاملة لتنفيذ الموضوعات التي سيكلف بها الطلاب لعمل الرسائل البحثية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على انتهاء الجامعة من رفع المقررات الدراسية بكافة الكليات على المواقع الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للدراسة عن بعد، مطالبا الطلاب بالبقاء في المنازل وعدم النزول التزاما بالإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الخشت، لـ"الوطن"، إن الجامعة مستمرة في استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 لكل الفرق الدراسية، مضيفا أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مشيرا إلى استمرار الجامعة في بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الإلكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة تتابع تطبيق المنظومة بشكل يومي من خلال تقارير الكليات والتواصل المباشر بين الطلاب وهيئة التدريس، بالإضافة إلى العمل على رصد أي معوقات تعطل عمل منظومة التعليم من بعد، وحلها بشكل سريع وفعال من أجل تلقي الطلاب عملية تعليمية جيدة لا تقل من حيث الجودة عن منظومة التعليم المباشر.

وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة انتهت من رفع المقررات الدراسية عبر المواقع الإلكترونية للكليات، استمرارا لتفعيل نظام الدراسة والتعليم عن بعد، موضحا أنه بعد انتهاء الفترة المقررة للدراسة الأسبوع المقبل، يتبدأ المراجعات لطلاب الكليات المقرر لهم عقد الاختبارات الكترونيا لفرق النقل، وكذلك طلاب السنوات النهائية بالكليات.

وأوضح عبدالنبي، لـ"الوطن"، أن التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر المنصات الإلكترونية تجاوز الـ90%، مؤكدا ان الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لخدمة طلاب الجامعة وتقديم كافة التسهيلات لهم ، مؤكدا أن الجامعة وكافة مؤسسات الدولة تهدف من خلال إجراءاتها الحافظ على صحة الطلاب أولا، ومن ثم مستقبلهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استمرار الدراسة من خلال المنصة التفاعلية الخاصة بها على الانترنت، حتي بعد 30 أبريل الجاري لمختلف الكليات بالجامعة.

وأوضح، لـ"الوطن"، أن الجامعة، توفر كافة الأساليب الحديثة لإنتظام العملية الدراسية طوال هذه المدة حفاظاً على مستقبل الطلاب من خلال توفير كافة السبل للتعلم الأون لاين.