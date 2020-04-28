وزير التعليم لطلاب الثانوية: درجة كاملة العام المقبل أو نصف الدرجة في الملاحق

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طالب الثانوية العامة (ثالثة ثانوي) الذي لا يرغب في تأدية الامتحان هذا العام "خوفا وتشكيكا" في إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقا لقانون الثانوية العامة الحالي، أمامه طريقتين أو بديلين لا ثالث لهما.

وأضاف شوقي أن الطريقة الأولى أن ينتظر الطالب للعام المقبل: "قد تكون الأمور أفضل وده قرار اختياري وفي هذه الحالة نسمح للطالب بكامل الدرجة"، أو يحصل على ملحق وفي هذه الحالة يحصل الطالب على نصف الدرجة فقط في امتحانات الملاحق".

وأوضح وزير التعليم، خلال رسالة صوتية بثها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "لما يتم إلغاء امتحان الطالب يحصل على شهادة إزاي؟ ومعاه درجات سنة كام؟ أولى ثانوي أم ثانية ثانوي؟".

ووجه "شوقي" حديثه لمن يطالب بإجراء امتحان قدرات بدلا من الامتحانات التحريرية، قائلا: "عايز تعملوا امتحان للثانوية العامة في يونيو أو في سبتمبر نعمله في سبتمبر ونأجل 3 شهور ونزق ثلاثة أشهر في حياة كل الناس ولا بد من أن نسأل التعليم العالي هل تستطيع أن تفعل ذلك ومدى انعكاس ده على الجامعات؟".