"الأعلى للإعلام": سنناشد وزير الإعلام السعودي بوقف "رامز مجنون رسمي"

أشاد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، ببيان مستشفى العباسية الذي يحذر من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ضمن السباق الرمضاني، والذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مشددًا على أن البرنامج يُسيء للإعلام العربي ويهدد النشء في تكوينهم الأخلاقي.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن المجلس فتح التحقيق منذ إذاعة أول حلقة للبرنامج، ولجنة الشكاوى في اجتماع اليوم لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه برنامج "رامز مجنون رسمي"، في إطار الضغط الشعبي لرفض هذا البرنامج، مع رصد المخالفات ببعض البرامج الأخرى.

وأوضح أنه سيناشد وزير الإعلام السعودي بوقف هذا البرنامج كونه يعرض على شاشة "MBC مصر"، مؤكدًا أن الشعوب تدفع ثمن هذه البرامج التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية والإعلامية، مؤكدًا أن التلذذ بتعذيب الضيوف ليس له علاقة بالإعلام والمهنية.