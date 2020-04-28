فرنسا تسجل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 437 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تراجع طفيف في عدد المرضى بالمستشفيات الذي انخفض إلى 28 ألفًا و55، بعد أن كان 28 ألفًا و217، أمس الأحد، ليصل عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى أكثر من 23 ألفًا.

وذكرت مديرية الصحة العامة الفرنسية، وفقًا لقناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، مساء اليوم، أن حصيلة الوفيات اليومية بكورونا المستجد ارتفعت في البلاد، مع تسجيل 437 وفاة خلال 24 ساعة، بعد تراجعها على مدى عدة أيام.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد منذ مطلع مارس الماضي 23 ألفًا و293 بعد تسجيل 14 ألفًا و497 وفاة في المستشفيات، و8 آلاف و796وفاة في دور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

انخفاض عدد الأشخاص الموجودين في العناية الفائقة إلى 4 آلاف و608

وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجا في المستشفيات الفرنسية بسبب وباء كورونا إلى 28 ألف و 55 من 28 ألف و 217، أمس الأحد، كما انخفض عدد الأشخاص الموجودين في العناية الفائقة إلى 4 آلاف و 608 من 4 آلاف و 682منذ أمس الأحد.

وتجري الحكومة الفرنسية اليوم مباحثات اللحظة الأخيرة، قبل أن يعرض رئيس الوزراء إدوار فيليب على النواب اليوم الثلاثاء خطته لرفع الحجر تدريجيًا اعتبارًا من 11 مايو المقبل.