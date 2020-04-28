مصادر: قرار جديد خلال ساعات باستمرار تأجيل القضايا أو العودة بشروط

تدرس محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية ومحكمة النقض، أمر تجديد قرار تأجيل القضايا إداريا بالمحاكم، أو العودة مرة أخرى وفق إجراءات احترازية معينة، وذلك في ضوء قرب انتهاء المدد المحددة سلفا لتأجيل القضايا حيث تنتهي بعد غد الخميس.

وقالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، أمس، إنه من المنتظر أن تصدر القرارات الجديدة خلال الساعات المقبلة، خاصة عقب إعلان المستشار عمر مروان وزير العدل تأجيل القضايا بجميع المحاكم الابتدائية وقصر العمل فقط على استخراج إعلامات الوراثة.

وتنتهى الخميس المقبل 30 أبريل المدة التي حددها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدري عبدالفتاح، لتأجيل القضايا إداريا بسبب فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع توجيهات الدولة باتخاذ التدابير الاحترازية لمنع الزحام لتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد، كما تنتهى أيضا مدة تأجيل القضايا، لنفس السبب، بمحكمة النقض وفق القرار الذي اتخذه المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.