عبدالمجيد: تعيين أرملة محمود رياض في الطاقم الإداري بنقابة الصحفيين

نعى أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميل الصحفي محمود رياض، الذي وافته المنية الإثنين، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث"، إن النقابة اتخذت كل الإجراءات لدعمه معنويا وماديًا.

وأضاف، أن مجلس النقابة قرر تعيين أرملته في الطاقم الإداري بنقابة الصحفيين، كما جرى إطلاق مبادرة "أبناؤنا في قلوبنا"، حيث يجرى تخصيص رقم حساب للتبرع من الصحفيين إلى أبناء الصحفيين.

وتابع: "الحساب الرسمي سيجرى فتحه، وتقدمت بطلب بصفتي رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وهو دور اللجنة، وجرى تخصيص مبلغ مالي 20 ألف جنيه دعم سريع لأسرة المتوفي كمحاولة سريعة إلى جانب الزميل الراحل معاشًا كاملًا".