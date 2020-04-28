"بومبيو" يبحث مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز التعاون بشأن الاستجابة لوباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وناقش الجانبان خطوات مكافحة الإرهاب، وشددا ضرورة محاسبة إيران على تجاهلها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده الثابت بالعلاقة والتضامن عبر الأطلسي في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن بومبيو أكد على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه العلاقات الأمريكية ـ الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".