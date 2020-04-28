إيرلندا: تخفيف قيود الحجر الصحي مرتبط باحتواء انتشار كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا، أنه لن يكون بوسعها تخفيف قيود الحجر الصحي في 5 مايو المقبل كما هو متوقع، ما لم يتم إحراز تقدم في احتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" هذا الأسبوع.

وقال كبير مسؤولي الشؤون الطبية في إيرلندا، هولوهان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: "نشهد أن معدل الدخول لوحدات العناية المركزة لا يزال في ارتفاع، ونود أن نرى هذا العدد ينخفض، وما زلنا نسجل أعدادًا كبيرة من حالات الإصابة، ونواجه تحديًا كبيرًا في مرافق الرعاية الصحية، وشهدنا تحسنًا لكنه تباطئ".

وسجلت أيرلندا 19 ألف و648 حالة إصابة بالفيروس، منها 9 آلاف و313حالة نشطة، وألف و102 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 9 آلاف و233 ما يعادل 47% من إجمالي المصابين.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن معدل الوفيات لكل مائة ألف نسمة في المملكة المتحدة التي تعيش حاليا ذروة تفشي الوباء، هو 27.30 حالة، وفي أيرلندا 15.84 حالة، وللمقارنة، يبلغ هذا المؤشر في إسبانيا التي تعد إحدى بؤر المرض في أوروبا 46.48 حالة.