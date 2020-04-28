عبير صبري عن مشاركتها في "خيانة عهد": كنت رافضة ووافقت بسبب يسرا

علقت الفنانة عبير صبري على مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، وتجسيد دور شخصية استفزازية.

وقالت خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "طبيعة الشخصية مختلف هي مش طيبة ومش شريرة لكن شخصية كياده فراسة".

وأضافت، أن شخصية "نادية "، تتسم بالغيرة الشديدة وتعتقد في نفس الوقت أن الناس شديدة الغيرة منها وتحاول طول الوقت ان تستعرض جمالها.

وكشفت "عبير"، سر قبولها أداء دور الأم، في المسلسل، قائلة: "هما كبار عليا في الدور، أول ماتعرض عليّ العمل ودور الأم للشباب دول، اتخضيت ورحت اعتذرت للشركة المنتجة".

وأردفت: "لما رحت كنت براجع نفسي طول الطريق، وقلت إزاي هترفضي وتعتذري العمل مع يسرا وهي فرصة كبيرة لأي حد زيها زي النجوم الكبار وعادل إمام وغيرها وممكن الفرصة ماتجيش تاني، خاصة مع وجود المخرج سامح عبد العزيز".

ولفتت إلى أنها أصيبت بحيرة شديدة في الطريق وعندما وصلت قالوا لي: "الشباب خلاص مضوا معانا قبل دور الأم وبكده مايبقاش قدامنا حل".

وأردفت: "قلت لنفسي هاخد الدور تحدي سواء بدور أم أو راجل حتى فعملت الدور بكل مافيه والدور الكوميدي خفف من وطاة الصدمة بدليل أن بعض المشاهد وطبيعتها الكوميدية خلت شكلي زي شكل الولاد".