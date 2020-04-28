رئيس "دار المعارف" يوضح ملابسات وفاة عامل في المؤسسة بكورونا

في بيان أصدره سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، أوضح التفاصيل المتعلقة بوفاة شريف جمال الدين عبدالعال، الذي يعمل بالإدارة الفنية "فني أسانسيرات" بالمؤسسة، وقال رئيس مجلس الإدارة إن المؤسسة ملتزمة ببروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا منذ صدوره.

وفيما يخص المتوفى، قال إنه حضر إلى العمل يوم 19 أبريل الجاري، ودرجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وبعرض نفسه على طبيب الدار، تم توجيهه بضرورة الذهاب إلى المستشفيات المختصة بمعالجة كورونا.

وأضاف البيان أنه صباح الاثنين 27 أبريل، علمنا في المؤسسة بوفاته بمستشفى حميات إمبابة، موضحا أن شقيق المتوفى يعمل بالمؤسسة بقسم التجليد، واسمه محمود جمال الدين، ويسكن معه في نفس السكن.

وأشار عبده إلى أن عمال المطبعة لا يحضرون إلى المؤسسة منذ بداية هذا الشهر تقريبا إلا يومي الخميس والجمعة لطباعة مجلة أكتوبر وبعض الالتزامات الأخرى تجاه عملاء لديهم أعمال سابقة في المطبعة.

وأكد أنه تم تطهير مباني المؤسسة كالمتبع منذ بداية الأزمة، وأن هذا يتم بصفة دورية كل 3 أيّام، وأضاف أنه تم اليوم فور معرفة الإدارة بحالة الوفاة، عمل خطابات للمشتبه في اختلاطهم بالمتوفى، والتنبيه عليهم بالعزل الصحي في منازلهم لمدة 14 يوماً مع إعطاء كل منهم خطابا بذلك للذهاب إلى المستشفيات المختصة عند ظهور أية أعراض للمرض.

وواصل أن المتوفى عمره حوالي خمسة وثلاثين عاما، وكان يعاني من مرض السكري، مؤكدا أنه فور العلم بخبر وفاته اجتمعت لجنة الأزمة المشكلة في المؤسسة على الفور وتم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، مع إصدار بيان داخلي للعاملين بالمؤسسة بما سبق لتوضيح الأمر والتنبيه على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة.