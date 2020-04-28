"طلب مني أدعيله".. صديق محمود رياض المقرب يروي تفاصيل أيامه الأخيرة

يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيجد 19"، زهقه للأرواح، آخرها الزميل الصحفي محمود رياض، الذي غيبه الموت إثر إصابته بالفيروس، ليكون أول حالة وفاة بالفيروس المستجد بين أعضاء نقابة الصحفيين، حيث كان الزميل يعمل رئيساً لقسم الرياضة بجريدة الخميس قبل غلقها.

الزميل محمود رياض أصيب منذ 3 أسابيع بالفيروس، وبعدما أجرى التحليل الأول والثانى لم تظهر أعراض الفيروس، حتى تدهورت حالته الصحية وجاءت نتيجة آخرعينة إيجابية، قبل أن تتوفاه المنية، أمس.

محمود رياض كان رجلا على خلق، ومتدين ومجتهد محبوب من الجميع، ويسعى دائما للخير، وفقًا لما قال علاء حمام الناقد الرياضي، والصديق المقرب من الصحفي الراحل، لافتًا إلى أنه كان من القلائل الذين ليس لهم أعداء أو صراعات أو خصومات في مجاله ومنطقته.

وأضاف "حمام" لـ"الوطن"، أن الجميع كان يشهد لمحمود بالنزاهة والأمانة والشرف، والتميز المهني، مشيرًا إلى أنه حصل على أكثر من جائزة صحفية، في فن المقال، آخرها من الأستاذ محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الرياضيين، عن ذوي الهمم.

كما حكى الناقد الرياضي، مواقف عديدة جمعته بالصحفي الراحل، أبرزها تواجدهم سويًا في مباراة مصر والكوزنغو التي غطاها "محمود" من الملعب، موضحًا علاقته الجيدة بنجوم منتخب مصر والمدير الفني آنذاك هيكتور كوبر.

وأشار إلى أن الصحفي الذي كان يسكن في أوسيم برفقة عائلته، قضى آخر أيامه وسط صراع مع الفيروس القاتل، "فوجئت بزميل كتب على فيسبوك، ادعوا لمحمود رياض، فكلمته على ماسنجر، وقال لي إنه مريض وحالته صعبة وهيروح الحميات، قولتله ابقى طمني، وقال لي ادعيلي".

وأوضح أن كلمه بعد ذلك وقال له إنه تم حجزه بالحميات، فيما حاول طمأنته بأنه برد عادي قد تكون تسبب في ارتفاع درجة الحرارة، وبعدها أوصاه "رياض" بأن لا يحدثه عبر الهاتف المحمول لأنه مرهق جدا ولا يستطيع الرد، وكانت روحه المعنوية منخفضة جدًا.

وتابع: "آخر مكالمة دارت بيننا، قولت له سيب أمورك على الله، وقال لي ونعم بالله أنا مستني أمر ربنا، وزي ما يحصل يحصل، وبعدها الموبايل اتاخد منه، أول إمبارح زميل له قال لي إن حالته تحسنت، وبعدين فوجئت ببيان النقابة بيعلن وفاته".