مجدي لاشين: لجنة الدراما تفحص تقارير رصد مسلسلات رمضان اليوم

قال مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لفحص ومراجعة تقارير اللجان الفنية المكلفة برصد المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان المبارك.

وأضاف لاشين في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النظرة العامة للتقارير تشير إلى تراجع المخالفات بنسبة كبيرة عن مخالفات العام الماضي.

وتابع رئيس لجنة الدراما: "سنراجع تقارير لجان الرصد، والنظرة العامو تقول إنه تكاد تكون المخالفات معدومة، ومعدل الملاحظات بسيط وخفيف مقارنة بالسنوات الماضية، لأن أسلوب الشغل اختلف".

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ما نسب لمسلسل "2 في الصندوق" الذي يعرض على قناة mbc مصر، من أنه يهين عمال النظافة، كما احتوت بعض مشاهده على ألفاظ غير لائقة بحسب التقارير الأولية للرصد.