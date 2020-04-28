القصير: 12% من الرقعة الزراعية القديمة تضيع في الفواصل بين الأراضي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نحو 12% من مساحة الأرض الزراعية القديمة التي تشكل 6.1 مليون فدان من إجمالي 9.4 مليون فدان أرض زراعية بمصر تضيع في الحواجز والفواصل بين المساحات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "نلجأ حاليا لنظام التجمعات الزرعية وأن يزرع الحوض الواحد محصول واحد".

وتابع: "بنحاول نغير الثقافة لدى المزارع، ومفيش حدود هتروح بين الأراضي بالزراعة الحوض الواحد، وعايزين الناس تغير أسلوب تفكيك الحيازة ونبدأ نزرع وكل واحد بيزرع على شكل معين وبيستخدم ري في وقت معين ودا يهدر مياه وحتى في أسلوب التسويق بنواجه بيه مشكلة".

وأشار إلى أن الوزارة تحاول أن تزيد من الإرشاد الزراعي وتقدم برامج جديدة فيما يتعلق بتطوير نظم الري وشرح أسلوب التجميعات الزراعية والقضاء على تفتيت الحيازة".