القصير عن أسعار اللحوم والدواجن: تُتابع يوميا من أعلى مستوى بالدولة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار اللحوم والدواجن تتابع يوميًا على أعلى مستويات الدولة، وبأدق التفاصيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "يوميًا تُتابع أسعار الدواجن واللحوم على أعلى مستوى بالدولة، وخصوصًا الدواجن لأن الأمر عرض وطلب، أعلى مستوى في الدولة وتراجع أسعار اللحوم والدواجن يوميًا، ويتابع كل التفاصيل وأدق الأمور".

وتابع "هناك إجراءات على كل المستويات ومن كل الوزارات، لكن ارتفاع الدواجن جنيه واحد أو نصف جنيه ليس إلا مجرد عرض وطلب، وضغط في السلعة على حساب أخرى، أو تأخر سيارات الدواجن في يوم لكنه ليس ارتفاعًا مؤثرًا".