رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى مواصلة التقيد بإجراءات العزل في بلاده

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مواصلة التقيّد بإجراءات العزل في بلاده رغم أن منحنى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بدأ ينخفض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الاثنين.

وأعلن جونسون أنه "يتفهم نفاد صبر البريطانيين الذين يلزمون منازلهم منذ 23 مارس، ووعد باتخاذ قرارات "في الأيام المقبلة" حول تغيير الإجراءات المعتمدة لتتماشى مع أزمة طويلة.

وقال جونسون: "أعلم أن الأمر صعب، وأود إعطاء دفعة للاقتصاد في أسرع وقت ممكن لكني أرفض هدر جهود الشعب البريطاني وتضحياته والمجازفة بموجة جديدة من الإصابات".