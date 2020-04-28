سنغافورة تسجل 799 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أمس، تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14 ألفا و423.

وأشارت الوزارة، إلى وفاة شخصين آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 14، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ومن بين حالات الإصابة الجديدة 764 من العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة، وهي من الدول التي بها أعلى معدلات الإصابة بالوباء في آسيا.

وأعلنت السلطات السنغافورية في وقت سابق، أنها خصصت 5.1 مليار دولار سنغافوري إضافية "3​​​.5 مليار دولار أمريكي" لمكافحة تداعيات الوباء ودعم السكان.

وأشارت سلطات سنغافورة، إلى أن إجمالي الأموال المخصصة لمكافحة تداعيات كورونا المستجد، بلغت حوالي 60 مليار دولار سنغافوري "41.6 مليار دولار أمريكي"، وهو ما يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

وكانت سنغافورة قررت في وقت سابق، تشديد العقوبات على مخالفي سياسة "التباعد الاجتماعي" المطبقة لتقليل انتشار الوباء، مهددة بعقوبة "السجن لستة أشهر أو غرامة قدرها 7 آلاف دولار"، بحق كل من "يقف قريبا من الآخرين بشكل كبير"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.