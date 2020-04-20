سنغافورة تسجل قفزة قياسية في معدل الإصابات اليومي بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أنه جرى تسجيل نحو 1426 إصابة أخرى؛ ليصبح إجمالي الإصابات نحو 8014 إصابة.

وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع، وبحسب البيانات، لا تشهد البلاد لليوم الثاني على التوالي أي حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، لتبقى عند 535 حالة.

وتحتفظ إندونيسيا بالصدارة في قائمة دول منطقة جنوب شرق آسيا، من حيث عدد الوفيات والإصابات.