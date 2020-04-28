بلغاريا: مشروع "سيل البلقان" لضخ الغاز الروسي سينجز قبل نهاية العام

قالت وزيرة الخارجية البلغارية يكاترينا زاخاريفا، إن العمل على مشروع خط ضخ الغاز الطبيعي "سيل البلقان"، مستمر وفقا للجدول المحدد، وسيتم إنجازه قبل نهاية العام، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الاثنين.

وأوضحت الخارجية البلغارية في بيان، أمس الاثنين، أن "زاخاريفا"، قالت في محادثة هاتفية مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف: "لقد حققنا تقدما ملموسا في تطوير العلاقات الثنائية. وعلى الرغم من الأزمة، فإن المشاريع المهمة للبلدين تتطور بشكل جيد ويستمر مد "سيل البلقان" في الموعد المحدد، حيث نخطط لإكماله قبل نهاية العام".

وأضافت "زخاريفا": "هناك وضع جديد في العالم وتقع مختلف البلدان في مراحل مختلفة من الوباء (كورونا المستجد)، وبعضها لم يصل بعد إلى ذروة الأزمة، هناك حاجة إلى نهج منسق لحل المشكلة ويجب على جميع دول العالم العمل معا بشكل وثيق".