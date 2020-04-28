الأمم المتحدة: أكثر من 500 قتيلا في أفغانستان خلال الربع الأول من 2020

أكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" مقتل أكثر من 500 مدنيًا، بينهم أكثر من 150 طفلًا، نتيجة الصراع الدائر في البلاد، خلال الربع الأول من عام 2020، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت البعثة في تقرير، أمس الاثنين، إلى وقوع 1293 إصابة في صفوف المدنيين "533 قتيلا و760 جريحا" في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأعربت البعثة عن قلقها، بشكل خاص، إزاء تصاعد العنف خلال شهر مارس وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن التصعيد أعقب فترة "انخفاض العنف" الواقعة بين 22 و28 فبراير الماضي بين القوات الموالية للحكومة وطالبان، وكذلك اتفاقية 29 فبراير الماضي الموقعة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وأشار تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، إلى الحاجة الملحة إلى قيام جميع أطراف النزاع بالمزيد لحماية المدنيين من التعرض للأذى، لا سيما في ضوء التهديد الذي يلوح في الأفق المتمثل في انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".