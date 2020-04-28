النواب الأمريكي يحقق في قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية

بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا في قرار الرئيس دونالد ترامب، وقف إسهامات واشنطن في تمويل منظمة الصحة العالمية، وأمهلت وزارة الخارجية أسبوعا للتوضيح، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس اللجنة في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن "منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعاني أوجه قصور، وأنه يؤيد إصلاحها، ولكن من المؤكد أن قطع التمويل عنها في الوقت الذي يواجه فيه العالم مأساة كورونا، ليس هو الرد".

وطالب إنجيل، الخارجية الأمريكية بتقديم ‭‭11‬‬ مجموعة من الوثائق أو المعلومات ذات الصلة بالقرار الخاص بوقف التمويل في موعد لا يتجاوز الرابع من مايو المقبل.

وأضاف أنجيل: "في حال لم يحدث ذلك سوف تنظر اللجنة في جميع الإجراءات المتاحة".

وتشمل المواد المطلوبة، قائمة بالاجتماعات التي عقدت بين الوكالات في الفترة بين الأول من ديسمبر الماضي و14 أبريل الجاري، والتي نوقشت خلالها مسألة التمويل للمنظمة، وقائمة بالسلطات القانونية التي ستنفذ الإدارة بموجبها وقف التمويل.

وقرر ترامب تعليق المساهمات الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية في الـ14 من أبريل الماضي، متهما إياها "بالتمحور حول الصين والترويج لمعلومات الصين المغلوطة" عن تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال إن "إدارته ستبدأ في إجراء مراجعة شاملة لأداء المنظمة".

واشنطن تهاجم الصين بسبب أدوات "مغشوشة" للكشف عن كورونا

وفي سياق متصل، اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، الصين بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة بل وزائفة لاختبار الأجسام المضادة لكورونا المستجد، وبـ "التربح" من الجائحة.

وأشار نافارو في "برنامج فوكس أند فريندز"، إلى أن "هناك الكثير من أجهزة اختبار الأجسام المضادة القادمة من الصين ذات جودة رديئة وتسجل بيانات خاطئة وأشياء من هذا القبيل".

واتهم نافارو، الصين بنشر الوباء إلى بقية العالم بعد أن "أخفت أمره على مدى ستة أسابيع"، وقال: "كان بوسعهم احتواء الفيروس في ووهان لم يفعلوا ذلك. أرسلوه إلى العالم مع مئات الآلاف من الصينين الذين سافروا جوا إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى".

وتعتمد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على المعدات الأساسية والعقاقير وتبادلت الدولتان اتهامات خلال الأزمة الراهنة المتعلقة بكورونا المستجد.

ورفضت الصين الاتهامات الأمريكية، ومنها التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنها تكتمت على مسألة انتشار الوباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الاثنين، إن على بومبيو أن "يكف عن ممارسة اللعبة السياسية. إنه يفضل إنقاذ الطاقة على إنقاذ الأرواح".