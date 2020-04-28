"سادي وخطر على المجتمع".. شكاوى ضد برنامج رامز جلال "مجنون رسمي"

جرت العادة في كل موسم رمضاني، أن يظهر الفنان رامز جلال ببرنامج مقالب تليفزيوي، يعتمد فيه على استقطاب أحد النجوم المشاهير حتى مقر المقلب، على أساس أنه سيصور برنامج طبيعي، ثم يفاجأ النجم بما يحث لهم خلال أحداث الحلقة.

في العام الحالي لم يتنكر رامز كعاداته للضيوف، وإنما ظهر لهم وجها لوجه، وكالعادة تكاثرت الشكاوى على البرنامج، وتستعرض "الوطن" أبرز الشكاوى المقدمة ضد البرنامج.

طلبت مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت المستشفى، في بيان لها، إن البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التي تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.

ويبدوا أن أزمات رامز لا تأتي فرادى، حيث شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما على البرنامج، واصفين المحتوى الذى يقدمه بأنه بعيد كل البعد عن الرسالة السامية للإعلام في نشر القيم والأخلاق، وأنه لا يتناسب مع الشهر الكريم والظروف الحالية، مشددين على ضرورة وقف ومنع مثل هذه البرامج التي تساهم في نشر أفكار العنف في المجتمع.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب محمد خليفة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن وقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، لما يمثله من ترسيخ للأفكار السلبية والعنف، خاصة الشباب والأطفال.

الفنانة فيفي عبده، كانت واحدة ممن وعد بتقديم شكوى ضد رامز جلال، وخرجت في بث مباشر عبر حسابها الخاص في انستجرام، لترد على جمهورها الذ يسأل عما حدث لها مع رامز، لتتوعد الأخير وتؤكد أنها ستقاضيه عن الحلقة التي ظهرت فيها بالبرنامج، بسبب ما تعرضت له من صعق بالكهرباء.

وشن الدكتور محمد طه أستاذ الطب النفسي، هجوما حاد على برنامج "رامز مجنون رسمي"، مؤكدا أن ما يفعله سادية وتعذيب بدني ونفسي ولا يمكن أن يكون نوع من أنواع الكوميديا. ونشر "طه" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدعو لوقف البرنامج، قائلا: في عرف الطب النفسي، الي بيعمله هذا الشخص اسمه سادية Sadism وهى التمتع بتعذيب الآخرين وإيذاءهم".

كما كشف خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية عن تقدمه ببلاغ للنائب ضد برنامج رامز، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تقدم ببلاغا للنائب العام ضد برنامج رامز جلال وأن البلاغ سيتحول لقضية ضد القناة، مشيرا إلى أن البرنامج به "كم كبير من مظاهر السادية والعنف" وأن الأطفال تقلد ما تشاهده وهذا خطر على اللمجتمع والذوق العام، لافتا إلى أنه يقدم بلاغاته ضد برنامج رامز جلال للسنة الثالثة على التوالي ولكن دون نتيجة.

وتعقد لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعا لمناقشة المخالفات المنسوبة للمسلسلات والإعلانات بالإضافة إلى بلاغ مستشفى الصحة النفسية ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على قناة mbc مصر ويقدمه رامز جلال.

وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس ستعقد اجتماعا مهما، اليوم، لمناقشة سبل التصدي للإعلانات المخالفة، وبحث اقتراحه الخاص بمخاطبة القنوات لمنع بث أي عمل دون موافقة المصنفات الفنية.