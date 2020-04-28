مقتل شابين طعنا في مشاجرة بمنطقة العوامية وسط الأقصر

خيم الحزن على أهالي منطقة العوامية، وسط مدينة الأقصر، إذ شهدت حادثًا مأساويًا، حيث قتل شابان واحدًا تلو الأخر عقب مشاجرة دارت بينهما لخلافات انتهت بمقتلهما بعد قيام أحدهما بطعن الثاني الذي لقى حتفه بعد نقله للمستشفى.

وكان اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطاراً من الرائد ياسر القطان رئيس مباحث بندر الأقصر، يفيد بمقتل شابين في مشاجرة بينهما بمنطقة العوامية، وهما كلا من "ق.ع" يبلغ من العمر 32 سنة، و"ح.ب" ويبلغ من العمر 26 سنة، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما أدت لقيام الشاب الثانى بتسديد طعنات للأول.

وعلى الفور، تدخل أبناء المنطقة واحتجزوا الشاب المتهم وتم نقل المصاب لمستشفى الأقصر العام ليتوفى هناك ثم قام أشقاء المتوفي بتسديد طعنات للشاب الثاني والذى لقى مقتله فى الحال، وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بندر الأقصر لموقع الحادث ونقل المتوفى الثانى لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.