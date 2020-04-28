اليوم.. الأعلى للإعلام يناقش وقف رامز بسبب الصحة النفسية ومخالفات الدراما

تعقد لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعا لمناقشة المخالفات المنسوبة للمسلسلات والإعلانات بالإضافة إلى بلاغ مستشفى الصحة النفسية ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على قناة mbc مصر ويقدمه رامز جلال.

وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس ستعقد اجتماعا مهما، اليوم، لمناقشة سبل التصدي للإعلانات المخالفة، وبحث اقتراحه الخاص بمخاطبة القنوات لمنع بث أي عمل دون موافقة المصنفات الفنية.

وأوضح العمري، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الاجتماع سيناقش أيضا البلاغ الذي تقدمت به مستشفى الصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، ضد برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تذيعه قناة mbc مصر ويقدمه رامز جلال.

وأشار العمري إلى أن الاجتماع سيشارك فيه كلا من مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما، وجمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، ونادية مبروك عضو المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمجلس.

وحول تقييمه للبرنامج وما إذا تضمن مخالفات من عدمه قال وكيل المجلس: "لا توجد انطباعات عندما يكون الأمر متعلق بشكل قانوني".

وكانت مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قد طلبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت المستشفى، في بيان لها، إن البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التي تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.

من جانبه قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لفحص ومراجعة تقارير اللجان الفنية المكلفة برصد المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان المبارك.وأشار لاشين في تصريح خاص إلى أن النظرة العامة للتقارير تشير إلى تراجع المخالفات بنسبة كبيرة عن مخالفات العام الماضي.

وتابع رئيس لجنة الدراما: "سنراجع تقارير لجان الرصد، والنظرة العامو تقول إنه تكاد تكون المخالفات معدومة، ومعدل الملاحظات بسيط وخفيف مقارنة بالسنوات الماضية، لأن اسلوب الشغل اختلف".

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ما نسب لمسلسل "2 في الصندوق" الذي يعرض على قناة mbc مصر، أيضا، من أنه يهين عمال النظافة، كما احتوت بعض مشاهده على ألفاظ غير لائقة بحسب التقارير الأولية للرصد.