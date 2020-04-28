عبدالعزيز مخيون يخالف نصيحته القديمة في مسلسل "البرنس"

العديد من المسلسلات والأفلام المصرية، تحولت إلى ساحة قضائية لحل مشاكل الميراث وتوزيعه واستعراض الأزمات الناتجة عن أطماع البعض والغفلة عن الحقوق الشرعية التي أوجبها المولى، عز وجل.

ويتفنن المؤلفون وكتاب السيناريو في استعراض القصص والحكايات التي تدور حول مشكلة الميراث، وكأنها باتت القضية الأهم في مجتمعاتنا العربية، وآخرها مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في رمضان 2020.

وتظهر دراما المسلسل أن الأب "حامد البرنس"، الذي يجسده دروه الفنان عبدالعزيز مخيون، بكتابة ممتلكاته جميعها بيع وشراء لنجله "رضوان"، محمد رمضان، دونا عن إخوته، وذلك بعدما زهرت رغباتهم في بيع المنزل، بالإضافة إلى حبه لـ"رضوان"، الذي كان يعامله بالحسنى قبل وفاته، ويدير "الورشة" معه.

بيع عبدالعزيز مخيون ممتلكاته لابن واحد فقط دون باقي الأبناء، في المسلسل، يخالف دوره في شخضية "دكتور مؤنس" بفيلم "دكان شحاتة".

ففي فيلم "دكان شحاته"، أراد "حجاج"، محمود حميدة، أن يكتب دكانه لنجله "شحاته"، عمرو سعد، حتى لا يطمع إخوته في حقه، على الرغم من حبه الشديد لهم، خوفا من أن تؤدي الغيرة المشتعلة بينهم إلى مأساة.

وكان بجانب دكان "حجاج" يسكن " دكتور مؤنس"، الذي جسد دوره عبدالعزبز مخيون، وأوصى "حجاج"، بأن يوزع ورثه على أبناءه بالتساوي ولا يظلم إخوة شحاته الفتى الصغير.

وجهة نظر "دكتور مؤنس" في فيلم دكان شحاته يناقدها ما فعله "حامد البرنس" في مسلسل "البرنس"، وهو ما يظهر تنوع في أدوار الفنان عبدالعزيز مخيون، الذي ترك بصمته في رمضان بدور بارز في عمل ناجح.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، ونور، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، ومن إنتاج شركة "سينرجى".