نائب محافظ بني سويف يوقف أعمال بناء مخالف في جولة ليلية قبل السحور

أوقف بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقبل وقت السحور، أعمال بناء مخالف لمبنى ومحل بمدينة بني سويف، خلال جولة مفاجئة له.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنفذها الدولة في هذا الملف، بحسب بيان صادر عن محافظة بني سويف اليوم.

وتبين أنه خلال جولة لنائب محافظ بني سويف، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإستمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والملاهي، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والتصدي للبناء المخالف التي قد ينفذه البعض استغلالا لتركيز الأجهزة التنفيذية جهودها في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بالفيروس، فوجئ بأعمال بناء مخالف بشارع بورسعيد، وأعمال بمحل مجاور لمبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية، وجرى مصادرة معدات وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

‪كما تابع نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لتوسعة طريق سليمان متولي ضمن خطة المحافظة لدعم شبكة الطرق الداخلية وتطوير وإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية.