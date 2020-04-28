أديب لطلاب الثانوية: ذهابكم للامتحانات نضال وجهاد.. وبلاش تبتزوا الدولة

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الشديد بتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي رفض فيها مطالب بعض طلاب الشهادة الثانوية بإلغاء الامتحانات، وأكد الوزير أنه من لم يحضر الامتحانات سيعتبر راسب ويعيد نفس السنة الدراسية العام المقبل.

وأوضح أديب أن الامتحانات المؤهلة للجامعة تُعد نضال وجهاد وكفاح، وقال للطلاب: "أنت نازل تكافح في سبيل العلم، لازم تروحوا الامتحانات، ينفع نشوف دكتور أو مهندس مخدتش ثانوية عامة؟".

فيما وجه أديب حديثة لأولياء الأمور قائلا: "بلاش تبتزوا الدولة أكثر من كده، مش تقعدوا تهاجموا الدولة عشان تفتح أبوابها وتشيل حظر التجول، وأول ما تيجي سيرة الامتحانات تقعدوا تقولوا لا إحنا حياتنا في خطر".

ووجه "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، اليوم، حديثة لطلاب الثانوية العامة: "يعني أنتم مش بترحوا عند أصحابكم؟، مش بترحوا السوبر ماركت؟، الناس مش بتنزل محطات البنزين؟، أنا بصراحة شايف إن موقف وزير التربية والتعليم النهاردة عشرة على عشرة".

وأكد الإعلامي، أنه يّجب على طلاب الثانوية التسلح بالإيمان والعلم والذهاب لأداء الامتحانات، ولا يجب على الدولة المصرية أن تتراجع عن إجراء الامتحانات، " مش هنقعد كل شوية نبتز، لو سألتوا أولياء الأمور رأيكم اية في جلوس أبنائكم في المدارس، هتلاقيهم فجأة هيقولولك ولا يوم من أيام المدرسة، العيال بقت عصبية وعندها حالة من الهيبرة".