أديب: التعليم عن بعد طلع "مخلل".. مفيش أفضل من التواصل في المدرسة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بعودة فتح المدارس الثانوية العامة في الصين والتي كانت بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن بكين تؤمن بأهمية إجراء الامتحانات المؤهلة للجامعة، وقال "أكبر دولة في العالم في عدد السكان فتحت المدارس، المدرسة عندهم بعدد طلاب الثانوية العامة في مصر كلها، وملتزمين بالإجراءات".

وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، اليوم، على شاشة "MBC مصر"، أنه لا يوجد أفضل من التعليم المباشر بين الطلاب وأستاذهم داخل الفصل الواحد، مؤكدا أن "التعليم عن بُعد اللي هو الأون لاين ده طلع مخلل في كل الدول، أه هو لطيف وكل حاجة، بس مفيش أحسن من قعدة المدرس في الفصل ومراقبته للطلاب والاتصال الشخصي، هو ده أساس التعليم".

وشدد أديب على ضرورة ارتداء طلاب الصف الثالث الثانوي الكمامة داخل اللجان أثناء تأديتهم الامتحانات، "منها عشان كورونا، وكمان الكمامة هتعيق الغش، محدش هيعرف يكلم اللي جنبه"، مناشدا أن يكون هناك تعاون وثيق بين وزارتي الصحة والتعليم وتوافر سيارات إسعاف مركزية أمام المدارس ووجود أطباء، وتأمين المدارس من قبل قوات الجيش.