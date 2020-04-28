إصابات كورونا في بوركينا فاسو ترتفع لـ935 بعد تسجيل 3 حالات جديدة

أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو تسجيل اليوم 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصابا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو، في وقت سابق، عن قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري بدء من أمس 27 أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، كما قرار الرئيس البوركيني وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم ستة أشهر للدولة، في خطوة تهدف إلى مجابهة كورونا في البلاد.