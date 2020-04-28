مصلحة الضرائب المصرية تصدر تعليمات بآلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية ، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية ، قامت المصلحة بإصدار تعليمات تنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين .

وأوضح " عبد القادر " أنه وفقاً لهذه التعليمات ،فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم إستيفاء عدم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة ) ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخير .

ولفت " عبد القادر " إلى أن الأحكام الواردة فى التعليمات التنفيذية رقم (46 ) لسنة 2020 لا تسرى على حالات التوقف النهائى أو التصفية ، مشيراً إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات والمشكلات ، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.