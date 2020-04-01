"مصلحة الضرائب": يمكن سداد الإقرارات عبر التحصيل الإلكتروني

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب اتخذت عدة إجراءات منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة المالية، موضحا أن هذه الإجراءات، تتمثل في تخفيف الزحام في جميع مواقع استلام الإقرارات، حيث يمكن استلام الإقرارات بالمأمورية أو بالغرف التجارية أو اتحاد الصناعة، كما جرى إتاحة الإقرار الإلكتروني، للتسهيل على الممولين، وعدم خروجهم من المنزل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المصلحة أخذت عدة إجراءات، لمواجهة كورونا، منها تقليل أعداد الموظفين، كما جرى منح إجازة إجبارية مدفوعة الأجر للموظفين المتنقلين بين المحافظات، مؤكدا أن هذه الإجراءات، لم تؤثر على التعاملات.

وأشار إلى أنه يمكن للممول تسديد إقراره الضريبي إلكترونيا عبر الفيزا كارت، كما يمكن تقديم الشكاوى أو الاستفسارات عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للمصلحة، الذي رقمه 16395، ويعمل من الساعة 9 صباحا، لـ3 عصرا، بسبب الظروف الحالية، ولكن في الأيام العادية، يعمل طوال اليوم.