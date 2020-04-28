الأحد.. مدبولي يلقي بيانا أمام النواب بشأن إعلان الطوارئ

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بيانا مهما أمام مجلس النواب صباح الأحد المقبل، لشرح قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ الجديدة.

وشدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على الأعضاء، بالحضور باكرا للجلسة البرلمانية المزمع عقدها الأحد المقبل، حتى يتمكن المجلس من الانعقاد والاستماع إلى بيان رئيس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020، نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.