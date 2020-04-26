"ثقافة النواب" تبحث تكليفات السيسي لبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي

أكد عدد من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب أهمية الرسائل التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة اليوم لتعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية، وتشكيل الوعي وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكرى والثقافي.

وأشار النواب فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى "أن هذه التكليفات في غاية الأهمية ولا سيما فى ظل التغيرات التى تحدث فى المشهد العالمى".

من جانبه، أكد النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب والقائم بأعمال رئيس اللجنة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا منذ توليها مسؤولية البلاد على الاهتمام ببناء الشخصية المصرية، واستعادة الثوابت المجتمعية التي تآكلت بسبب كثير من العوامل.

وأشار "شعبان"، لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة ستتبنى خلال الفترة المقبلة من خلال الاستماع إلى المختصين من جميع الوزارات المعنية لوضع رؤية مستنيرة للاهتمام بوعي الأطفال والشباب، لافتا إلى أن وزارة الثقافة نجحت خلال تعاملها مع جائحة كورونا فى جذب آلاف الشباب والأسر من خلال البرامج الترفيهية والتنويرية التى أتاحتها من خلال موقعها الرسمي.

وقال "شعبان" إنه لا بد من الاستفادة من النجاحات التي حققتها وزارة الثقافة، وتدشين برامج تخاطب الشباب من الجنسين لطرح القضايا التي تهمهم والتفاعل معها، مع مراعاة أن تكون الأولوية هى غرس روح الانتماء لهذا الوطن.

وقالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إننا بحاجة الآن إلى الاهتمام بالبناء الفكرى والنفسى للأطفال، باعتبارهم المستقبل الذي سيشهد مصر الحديثة، ولا سيما في ضوء المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.

وأوضحت قائلة لـ"الوطن": "نحتاج إلى برامج تخاطب الأطفال، لنكتشف من خلالها طاقاتهم الإبداعية، كما يجب على وزارتي الآثار والثقافة الاستمرار في طرح برامج تستهدف الشباب".

وشدد النائب جمال كوش عضو لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، لـ"الوطن"، على أهمية دعوة وزراء الإعلام والثقافة والآثار للاستماع إلى رؤيتهم وخطهم لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الاهتمام بالشخصية المصرية، قائلا: نحتاج إلى مشروع قومى للقراءة، فهى الأساس فى بناء العقول.