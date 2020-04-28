منع مخالفة بوحدة سكنية في العاشر من رمضان قبل تحويلها لمحال تجارية

صرح المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جرى منع مخالفة في المهد، حيث كسر مالك إحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي، الحوائط بغرض فتح محال تجارية، مستغلا الظروف الاستثنائية لتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس خالد شاهين أنه أثناء مرور إدارة الإشغالات والتعديات في أرجاء المدينة جرى رصد المخالفة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة، ومصادرة المؤن والمعدات وتحرير محضر للمخالف، وإقراره بإعادة الشيء إلى أصله.

وأكد شاهين، استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات المفاجئه ليل نهار بأنحاء المدينة كافة، لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسي ومسؤولي الأحياء بالجهاز.