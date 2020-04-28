"نور ونظف" مبادرة لتطهير شوارع وقرى مدينة الإسماعيلية

قال العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إن أعمال حملة "نور ونظف" التى دشنها العاملين بمجلس مدينة الإسماعيلية اليوم لنظافة المدينة وتطهير القرى وتعقيمها، بدأت بتعقيم ونظافة إحدى توابع قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، ويشرف على الحملة محمود الصوري نائب رئيس المركز، والمهندس إبراهيم مطر رئيس قرية الفردان و ياسر عميرة سكرتير عام القرية.

وأشار رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم متواصلة فى جميع قطاعات المركز والمدينة وأن المبادرة الهدف منها تشجيع الخدمة المجتمعية ومشاركة الشباب فى الحملة وكذلك الجمعيات الأهلية كما تمت أعمال النظافة العامة والإنارة والرش، وقال إنه تم التعقيم والتطهير بمنطقة الكيلو 7 ومنطقة الكيلو 11 شرق وغرب، ونستهدف خلال الحملة القرى البعيدة عن المدينة والتى تحتاج إلى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم وتوعية المواطنين بضرورة عدم التزاحم ومنع الأسواق للوقاية من كورونا.