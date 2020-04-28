إنقاذ أسرة من الموت حرقا في البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب فى احدى الشقق السكنية بمنطقة البدرشين، وذكرت التحريات والتحقيقات أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة.

وأضافت التحريات أن الحريق ناتج عن حدوث تسريب غاز أثناء قيام ربة منزل بإعداد السحور، ما ادى إلى اشتعال النيران فى المنزل، وبمجرد تصاعد الدخان أسرع عدد من الأهالي وحاولوا إنقاذ الأسرة المكونة من 4 أشخاص، وحضرت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بمساعدة الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الحادث، وقررت انتداب المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.