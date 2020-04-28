شفاء 164 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1176 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، في بيان صحفي، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ164 من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 206 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 1012 حالة.