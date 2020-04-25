ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 656 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، تعافي 43 مصابا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالي المتعافين إلى 656، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، صباح اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أعلن أمس الجمعة، تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى ألفين 614.

وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي لمقيم من الجنسية البنجلاديشية يبلغ من العمر 55 عاما، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 حالة.