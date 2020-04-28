ضبط كحول ومطهرات مجهولة المصدر داخل معرض مستلزمات منزلية بالمعادي

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب معرض للمستلزمات المنزلية، بدائرة قسم شرطة المعادي، لحيازته مستلزمات طبية ومطهرات "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المعرض على 25 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

ووردت معلومات أيدتها تحريات ضباط مباحث التموين مفادها قيام صاحب معرض لبيع المستلزمات المنزلية ببيع مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على كميات من الكحول الإيثيلى ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.