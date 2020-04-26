غلق مصنع كحول يعمل بدون ترخيص في الإسكندرية 

أغلق حي المنتزه أول، اليوم الأحد، مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكحول الغير مطابق للمواصفات بعزبة الخمسمائة بطريق محور المحمودية شرقي الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد وجود مصنع دون ترخيص بالعزبة المشار إليها لتصنيع الكحول الغير مطابق للمعايير الصحية ما يهدد صحة المواطنين.

وداهمت حملة تضم مديري إدارات الإزالة والتدخل السريع والمتابعة وشؤون البيئة ورخص المحلات المصنع المشار إليه، وجرى غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر.

وقال حمدي شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاك المصنع المذكور.