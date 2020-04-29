"مش اختراع ذرة ".. تفاصيل سقوط موظفة لإدارتها مركز تجميل مزيف

"هو مش اختراع للذرة".. بهذ الكلمات بدأت المتهمة بإدارة مركز تجميل لعلاج البشرة والشعر للسيدات بمحافظة بني سويف، أقوالها أمام النيابة العامة.

وأضافت بأنها لديها خبرة كبيرة في العناية بالبشرة والشعر، وذلك من خلال استخدام عده تركيبات كيماوية، تحصلت عليها من بعض الصيدليات، بالإضافة إلى بعض الوصفات الشعبية الموروثة.

وأوضحت بأنها اشترت عبوات بلاستيكية وطباعة استيكيرات، وباعتها في البداية، ومع ثبوت نجاحها، فكرت في فتح مركز تجميل لكي يدر عليها أموالا كثيرة، خاصة أن الزبائن الذين يتم التعامل معهم ( ناس طيبين)، ولن يسألوا عن ترخيص أو خلافه.

وأوضحت بأنها بالفعل جهزت مكان وفتح مركز تجميل وبدأت العمل فيه، وكانت توهم الزبائن بأن علاج البشرة والشعر، يستغرق وقت طويل ولا داعي من القلق، من عدم الشعور بالتحسن في البداية.

ولكونهم طيبين ويريدون تفتيح البشرة وعلاج تجاعيد الشعر وتساقطه كانوا يصبرون عليها، ويثقون فيها لكونها ابنة محافظتهم، وكانوا يدفعون 100 جنيه ثمن الكشف، بالإضافة إلي ثمن كريم البشرة وزيوت الشعر.

وأشارت إلى أنها استمرت في عملها بالمركز، حتى ألقي القبض عليها.

كانت مباحث التموين، تمكنت من ضبط مركز تجميل مزيف، لعلاج مشاكل البشرة والشعر، تديره موظفة، ويعمل دون إشراف طبى متخصص، وجرى إغلاق المركز وضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات معها، لاتهامها بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص ومزاولة عمل طبى بدون ترخيص، ما يضر بصحة المواطن، وكذلك حيازة أدوية واستخدامها بطريقة غير مشروعة.