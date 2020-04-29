تستمر حتى 10 مايو.. الحكومة تواصل صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

تواصل الحكومة لليوم الرابع على التوالي، صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المستحقة، وقيمتها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، و600 مدرسة بالمحافظات.

وكشفت وزارة القوى العاملة، أن فئات العمالة غير المنتظمة، التي صرفت الدفعة الأولى من المنحة، التي قررها مجلس الوزراء ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية العمالة غير المنتظمة، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا، هي الفئات التي سبق وسجلت بياناتها عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، وتم إرسال رسالة SMS لهم عبر الهاتف المحمول الذي قاموا بتسجيل رقمه في بياناتهم وهم انفسهم الذين حصلوا على الدفعة الاولى من المنحة، وقيمتها 500 جنيه.

ونفت الوزارة، ما تردد من شائعات حول إعادة فتح التسجيل من جديد ، موضحة ان الصرف للدفعتين الثانية والثالثة، وقيمتهما 1000جنيه، تصرفان على دفعتين بواقع 500جنيه لكل دفعة ، لمن تم فحص بياناتهم من قبل الجهات المختصة.

ويجرى صرف المنحة من خلال 5700 منفذ بمكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في المحافظات، و 600 مدرسة.

وبدأ صرف الدفعة الثانية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا، يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى 10 مايو المقبل، ويستطيع المتخلفون عن صرف الدفعة الأولى الحصول أيضا على المنحة خلال هذه الفترة.

يذكر أن المنحة التي قررتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يستفيد منها مليون و400 ألف عامل غير منتظم.

وأهم فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة، عمال اليومية، وحراس العقارات، ومناديي السيارات والسائقين، وسياس الجراجات، وماسيحي الأحذية، وبائعي المناديل، وعمال التراحيل، وعمال التشجير ومنسقي الحدائق والمزارعين ممن يمتلك حيازة أرض أقل من فدان.