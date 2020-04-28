"مياه المنيا" تصنع كبائن تعقيم لمواجهة فيروس كورونا

أعلن اليوم المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تصنيع كبائن تعقيم لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

قال "الشهاوي" إن المرحلة الأولى لتركيب هذه الكبائن ستكون بمراكز خدمة العملاء في كافة أنحاء المحافظة، وأفرع الشركة المختلفة والمحطات الكبرى، مؤكدا أن الشركة تسعى لتوفير أفضل طرق الوقاية للعاملين بها، وذلك بناءا على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وكانت الإدارة العامة للشئون الإدارية وقطاع المعامل بالشركة قد أطلق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات تعقيم لعدد من الاماكن الخدمية داخل المحافظة منها عزب شاهين والخشابة بمدينة المنيا، وتطهير الميادين ومركز شرطة مطاى ومجلس المدينة وشوارع الحرية والحرمين، وقرية أبو شحاته.

وفي مركز ومدينة العدوة جرى تطهير وتعقيم المستشفى المركزي ومركز الشرطة والشباب والوحدة المحلية وهندسة الكهرباء والإدارة التعليمية القديمة والمدرسة الإعدادية والثانوية والمصرية للاتصالات، وعددا من المساجد.

وفي مركز ديرمواس جرى تعقيم وتطهير مستشفى الحميات والحماية المدنية والبريد ومرسى تل العمارنة والمدرسة الإبتدائية بشرق النيل بالحاج قنديل.

وفي مركز أبو قرقاص، جرى تعقيم شارع أبو المجد مفتاح وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك ومدخل القرية والوحدة المحلية ونقطة الشرطة بقرية بني عبيد.

وشهد مركز سمالوط، جرى تعقيم شوارع ناصر والتجارة ومستشفى اليوم الواحد ومركز الشرطة ومجلس المدينة وأرض أبو سيدهم ومسجد المعهد الديني ومسجدي الشريعي والزهراء.

وفي مركز مغاغة، جرى تعقيم شوارع السلام، طه حسين، الزهور، والبحر، بالتعاون بين فرع الشركة والوحدة المحلية.